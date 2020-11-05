ABD'den Rusya'ya Kırım Tatar gazetecileri bırakma çağrısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu, Rusya’yı alıkoyduğu 3 Kırım Tatar yurttaş gazeteci Osman Arifmemetov, Remzi Bekirov ve Rüstem Şeyhaliyev’i serbest bırakmaya çağırdı.

Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu’nun sosyal medya hesabından 2 Kasım 2020 tarihinde yapılan açıklamada, “Mart 2019’da Rus yetkililer, Kırım’da üç Kırım Tatar gazeteci Osman Arifmemetov, Remzi Bekirov ve Rüstem Şeyhaliyev’i haksız yere gözaltına aldı. İnsan hakları ihlallerini haber yaptıkları için terörle suçlandılar. Derhal serbest bırakılmaları çağrısında bulunuyoruz.” ifadesine yer verildi.

İŞGALCİLERİN TOPLU BASKINI

Rus işgali altında bulunan Kırım’da işgalcilerin Kırım Tatar halkına baskı uygulamak amacıyla uydurduğu sözde “Hizb-ut Tahrir” davası çerçevesinde 27 Mart 2019 tarihinde, en az 25 Kırım Tatar ailesinin evine toplu baskın düzenlendi.

Baskın sonucunda 20 Kırım Tatarı gözaltına alındı. Ayrıca, evlerinde arama yapılan soydaşlarını desteklemek için evlerin yakınına gelen iki aktivist gözaltına alındı. Bunlardan birine 5 gün hapis cezası, diğerine ise 500 ruble para cezası verildi.

28 Mart tarihinde ise Rus işgalcilerin, bir gün önce Kırım’da Kırım Tatarlarının evlerine düzenledikleri toplu baskınlar sırasında yerlerini tespit edemediği 4 Kırım Tatarından 3’ü; Remzi Bekirov, Osman Arifmemetov ve Vladlen Abdulkadırov Rusya’nın Rostov-na-Donu şehrinde gözaltına alındı.

Cemil Gafarov, Akim Bekirov, Farhad Bazarov, Enver Ametov, Riza İzzetov, Bilal Adilov, Mecit Abdurahmanov, Tofik Abdulgaziyev, Alim Karimov, İzet Abdullayev, Asan Yanikov, Server Gaziyev, Rüstem Seythalilov, Rüstem Şeyhaliyev, Şaban Ümerov, Ruslan Süleymenov, Yaşar Muedinov, Seyran Murtaza, Erfan Osmanov, Seytveli Seytabdiyev 27 Mart 2019’da alıkonuldu; Vladlen Abdulkadırov, Osman Arifmemetov, Remzi Bekirov 28 Mart 2019’da alıkonuldu, Raim Ayvazov 16 Mart 2019’da, Eskender Süleymanov ise 10 Haziran 2019’da alıkonuldular.

Kaynak: qha