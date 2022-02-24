ABD'den Rusya'ya misilleme

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın, ay başında ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı sınır dışı etmesine karşılık verdiklerini duyurdu.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinde "2 numaralı isim" konumundaki Büyükelçilik Müsteşarı Sergey Trepelkov'u sınır dışı edeceklerini kaydeden yetkili, bu kararın, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon ile ilişkili olmadığını da sözlerine ekledi.