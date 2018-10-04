ABD'den Rusya'ya “Orta Menzilli” uyarı

ABD Savunma Bakanı James Mattis, Brüksel'deki NATO Karargahı'nda düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın sonunda basına açıklamalarda bulundu. Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nı (INF) ihlal etmesinin "tahammül edilemez" olduğunu ve ABD'nin buna karşılık vermesi gerekeceğini söyledi.

Mattis, "Rusya Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na uymak zorunda aksi takdirde ABD'nin buna karşılık vermesi gerekecek. Rusya, bu anlaşmaya uymuyor ve buna uymasının vakti geldi." sözlerini kullandı.

“RUSYA SORUMSUZ DAVRANIYOR”

Rus istihbarat servisince Hollanda'daki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütüne (KSYÖ) yönelik planlanan siber saldırı hakkında da görüş belirten Mattis, şu ifadeleri kullandı: Bu siber saldırı, Rusya'nın umursamaz ve sorumsuz davranış biçiminin sonuncusu.

Mattis, Rusya'nın KSYÖ'ye yapılan siber saldırı girişiminden sorumlu tutulması gerektiğini kaydetti.

Günümüzde siber saldırıların daha sık, karmaşık ve zarar verici bir hal aldığına dikkati çeken Mattis, bu saldırılara karşı ABD, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Estonya'nın ulusal siber kabiliyetleriyle NATO'ya katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

İngiltere de küresel siber saldırının arkasında Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU)’nin olduğunu duyurmuş ve Rusya’nın sorumlu olması gerektiğini açıklamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 17:12