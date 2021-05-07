ABD'den teknoloji casusu şirkete ceza

ABD'de F-35 savaş uçağı parçalarının teknik tasarımlarını Çin'e sızdırmakla suçlanan Honeywell şirketi 13 milyon dolar ceza aldı.

Kuzey Karolina merkezli savunma şirketi hakkında, F-35'lerin ve farklı silahların tasarımlarını Çin, Tayvan, Kanada ve İrlanda'ya verdiği iddiasıyla 34 ayrı suçtan dava açılmıştı. Şirketin 2011-2015 arasında askeri mühimmatla ilgili 71 çizimi yabancı ülkelerle paylaştığı tespit edilmişti.

Tasarımları paylaşılan parçalar arasında F-35, F-22 ve B-1B Lancer savaş uçaklarının motorlarının da bulunduğu belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanlığı, durumun ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit ettiğini kaydederken, Honeywell söz konusu teknolojinin tüm dünyaya açık olduğunu ve ayrıntılı mühendislik ve üretim bilgisi paylaşmadığını savunmuştu.

Savunma Bakanlığı, Honeywell'le mahkeme yoluyla anlaşma sağlandığını duyurdu. 13 milyon dolar ceza ödeyecek şirket, yasalara uygun olarak hükümetle işbirliği yaptığı ve bilgi paylaştığı için askeri alandaki sözleşmelerden men edilmeyecek.

Son yıllarda Çin şirketleriyle işbirliğini artıran Honeywell, 2003'te Asya Pasifik bölgesindeki merkezini Singapur'dan Şanghay'a taşımıştı.

Kaynak: Independent Türkçe