ABD'den Türkiye'ye teşekkür

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ve Blinken'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

Görüşmede Blinken'ın Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyonunu kınadığını aktaran Price, ayrıca Blinken'ın Rusya'nın yıkıcı eylemlerinin Avrupa ve tüm dünyada yankılanacağını kaydettiğini belirtti.

Price açıklamada, "Bakan Blinken, Türkiye'ye Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması için verdiği güçlü destekten dolayı teşekkür etti." ifadesini kullandı.