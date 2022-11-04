ABD'den Ukrayna'ya yeni ek yardım

Pentagon'dan yapılan açıklamada, yaklaşık 400 milyon dolarlık paketin, acil ihtiyaçların yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin uzun vadede savunma kapasitesini geliştireceğine dikkati çekildi.

Açıklamada, yardım paketinde, HAWK hava savunma füzelerinin gelecekte yenilenmesi için finansman, gelişmiş optik, iletişim ve zırh paketlerine sahip 45 yenilenmiş T-72B tank, 1100 Phoenix Ghost Taktik İnsansız Hava Sistemi, 40 zırhlı nehir teknesi, 250 M1117 zırhlı araçlarını yenilemek için finansman, taktiksel güvenli iletişim sistemleri ve gözetleme sistemleri, eğitim, bakım ve idame için finansman bulunduğu bilgisine yer verildi.

İspanya, daha önce Ukrayna'ya HAWK füzelerini vermişti. ABD'nin bu pakette verdiği yenileme finansmanının da İspanyol HAWK füzelerinin yenilenmesi için kullanılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu pakete dahil olan yenilenmiş T-72B tankları, Hollanda ve Çekya ile üçlü, koordineli bir çalışmanın parçasıdır. ABD'nin yanı sıra Hollanda ve Çekya Savunma Bakanlığının desteği ve Çekya endüstrisi ile işbirliği ile 45 ilave T-72B Tankı sağlanacak."

ABD Ukrayna'ya, USAI kapsamının yanı sıra Başkanlık Kararnamesi ile ABD ordusunun envanterinden de silah sağlıyor.

Biden yönetiminin göreve gelmesinden bu yana ABD Ukrayna'ya toplamda 18,9 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı yaptı.