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ABD'den ülkelere 'Maduro ile ticareti bitirin' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo "Bütün ülkelerin, finansal sistemlerini Maduro rejiminden ayırmalarını ve Venezuela halkına ait varlıkları, ülkenin meşru yöneticilerine bırakmalarını umuyoruz." dedi.

ABD'den ülkelere 'Maduro ile ticareti bitirin' çağrısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bütün ülkelere, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ekonomik ilişkilerini bitirmeleri çağrısı yaptı.

Pompeo, ABD'nin talebi üzerine Venezuela'daki krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi oturumunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mike Pompeo, "Bütün ülkelerin, finansal sistemlerini Maduro rejiminden ayırmalarını ve Venezuela halkına ait varlıkları, ülkenin meşru yöneticilerine bırakmalarını umuyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2019, 20:27
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