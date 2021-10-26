ABD'den yaptırım

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "İbrahim, Libya'nın Zaviye kentindeki bir göçmen gözaltı merkezinin fiili yöneticisidir ve burada kendisi veya emrindeki kişiler ölümler, cinsel şiddet ve dayak dahil olmak üzere göçmenlere karşı korkunç suiistimaller gerçekleştirmiştir." ifadesini kullandı.

Blinken açıklamasında, ABD'nin insan hakları ihlallerine karışanları tespit etmek ve hesap sormak için her türlü aracı kullanacağına işaret etti.

Libya Ulusal Birlik Hükümetine, İbrahim'den ve insan hakları ihlalleri işleyenlerden sorumlu olma çağrısında bulunan Blinken açıklamasında, "Bugünkü adım, hesap verebilirliği teşvik ediyor; daha iyi bir yaşam arayışı için Libya'dan geçen savunmasız göçmenlere karşı işlenen kötü muamele, sömürü ve şiddeti ortaya koyuyor ve İbrahim'in dün Birleşmiş Milletlerde yaptırım listesine alınmasına müteakip atılmış bir adımdır." ifadesine yer verdi.