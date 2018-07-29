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ABD'den yine Papaz Brunson tehdidi

Pence: Serbest bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız

ABD'den yine Papaz Brunson tehdidi

Dünya Bülteni/Haber Merkezi

 ABD Başkan Yardımcısı Pence, rahip Brunson için yaptığı açıklamada, "Rahip serbest bırakılana kadar yaptırım uygulamaya hazırız." dedi.

Pence, Fox News kanalına yaptığı açıklamada, "Hafta başında söylediğim ve ABD Başkanı'nın (Donald Trump) da açıkça belirttiği gibi, Rahip Andrew Brunson'ın ev hapsine alınması yeterli değil. Amerika Birleşik Devletleri, Rahip Andrew Brunson serbest bırakılana kadar Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamaya hazır" ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2018, 20:34
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