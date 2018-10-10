ABD'den YPG'ye iş makinesi desteği

Münbiç merkezindeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri ve lojistik sevkiyatları süren ABD ordusu, ilçedeki YPG/PKK unsurlarına da destek veriyor.

ABD'nin sevk ettiği TIR'lar üzerinde ilçeye dört adet iş makinesi getirilerek YPG/PKK'ya verildi. Üç adet buldozer ve bir ekskavatörden oluşan iş makinelerinin sevkiyatına ABD askeri unsrları refakat etti.

YPG/PKK, mevcut ekskavatör ve buldozerleri ile çukur kazıyor.

Türkiye ile ABD'nin YPG/PKK'yı ilçeden çıkarmakta mutabık kalması üzerine, örgüt tüm kent merkezini çeviren çukur ve siper inşasını kısa süre önce bitirmişti.

Çukurların birleşerek oluşturduğu hat, toplamda 29,3 kilometre uzunluğunda. Örgüt, çukurların önüne derinlikleri değişen toprak setler de inşa etmiş, çukurların oluşturduğu hatlar arasına olası çatışmada kullanmak üzere tüneller açmıştı.

MÜNBİÇ HARİTASI

Türkiye ve ABD, 4 Haziran'da ilçede güvenlik ve istikrarın kalıcı şekilde sağlanması için anlaşmaya varmıştı. Mutabakatın ilk somut adımı olarak, 18 Haziran'da Türkiye ve ABD askeri unsurları ilçede koordine devriye faaliyeti gerçekleştirmişti.

Türk ve ABD askerleri Münbiç'te şimdiye kadar 57 kez koordineli bağımsız devriye görevi icra etti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da müşterek devriye faaliyetlerine yönelik ortak eğitimlerin dün başladığını duyurmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net