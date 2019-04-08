ABD, Devrim Muhafızları'nı terör örgütü ilan etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran ordusuna bağlı İran Devrim Muhafazları'nı terör örgütü ilan etti. Bu kararla ABD ilk defa başka bir ülkenin ordusunu terör listesine almış oldu.

Trump, İran kuvvetlerinin aktif bir şekilde terörizmin finansmanı ve desteklenmesine bir devlet politikası olarak dahil olduğunu savundu. ABD Başkanı, İran üzerindeki finansal baskının ve "terörü desteklemenin bedellerinin" artırılacağını söyledi.

ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin İran'daki Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütü" olarak tanımlayacağını bildirmiş, İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahatpişe de, böyle bir karar alınması durumunda "ABD ordusunu terör listesine alırız"demişti.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2019, 18:16