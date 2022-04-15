ABD Dışişleri Bakanı Blinken Hollandalı mevkidaşı ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hollanda Dışişleri Bakanı Wopke Hoekstra'yı ABD'nin başkenti Washington'da ağırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Blinken ile Hoekstra'nın, Rusya'nın "Ukrayna'da Buça ve diğer yerlerde işlediği vahşeti kınadıkları" ve "sorumluluların hesap vermesi sağlamak üzere çalıştıkları" kaydedildi.

ABD ile Hollanda'nın Moskova karşısında NATO şemsiyesi altında Ukrayna'da ortak şekilde hareket etmeye devam edeceği kaydedilen açıklamada, iki bakanın Ukrayna'ya sağlanacak yeni savunma desteklerini de ele aldığı vurgulandı.