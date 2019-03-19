ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Golan Tepeleri yorumu

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen hafta yayımlanan "2018 İnsan Hakları Raporu"nda Golan Tepeleriiçin "işgal altındaki" ifadesinin kaldırılmasında yanlışlık olmadığını ve raporun arkasında durduklarını belirtti.

Pompeo, Kuveyt, Lübnan ve İsrail'e yapacağı ziyaret öncesinde basın mensuplarına ziyaretlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yöneltilen, "2018 İnsan Hakları Raporu"nda Golan Tepeleri için "işgal altındaki" ifadesinin kaldırılmasının yanlışlıkla olup olmadığı sorusuna cevap veren Bakan Pompeo, rapordaki her ifadenin doğru ve bilinçli kulanılmış olmasını umut ettiğini ve raporun gerçekleri yansıttığını ifade etti.

Pompeo, raporun amacının politika olmadığını, tüm dünyada insan hakları ihlallerini kaydedip, gerçekleri belgelemek ve düzenlemek üzere hazırlandığını belirterek, "Bu (rapor), gerçekleri dile getirdiğimiz bir çalışma ve anladığımız ölçüde gerçekleri yansıtıyor." dedi.

"Raporlar gerçekleri yansıtıyor dediğinize göre Golan Tepeleri'ni artık 'işgal altında' görmüyorsunuz" şeklindeki soruya ise Mike Pompeo, "Bu olanları nasıl gözlemlediğimize ilişkin gerçekleri yansıtan bir rapor. (Raporun) Çok doğru olduğunu düşünüyor ve arkasında duruyoruz." şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığının her yıl yayımladığı insan hakları raporunun 2018 sayısında, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ile Golan Tepeleri ve yıllardır abluka altında olan Gazze Şeridi için "işgal altındaki" ifadesini kullanmamış, bu da Filistinli grupların tepkisini çekmişti.

İsrail'in Filistin ve Suriye topraklarındaki işgali

İsrail, 1967'de işgal ettiği Golan Tepeleri'ni, 1981 yılında Meclisten geçirdiği bir kanunla ilhak etse de uluslararası camia bu toprakların hala "işgal altında" olduğunu kabul ediyor.

İngilizlerin işgal ettiği tarihi Filistin topraklarından çekildiği 1947'den bir yıl sonra bu topraklar üzerinde kuruluşunu ilan eden İsrail, yaklaşık 1 milyon Filistinliyi zorunlu sistematik göçe tabi tutmuştu. İsrail, 1967'de de Filistin topraklarının geri kalan kısmı olan Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü ve Suriye'ye ait olan Golan Tepeleri ile Mısır'ın Sina Yarımadası'nı işgal etmişti.

İsrail, 1979'da Mısır ile yapılan Camp David Barış Anlaşması sonrası Sina Yarımadası'ndan çekilse de Golan Tepeleri ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ten çekilmemiş, 1980'de çıkardığı yasa ile Kudüs'ü, doğusu ve batısıyla birleşik "ebedi" başkent ilan etmişti.

Kaynak: AA