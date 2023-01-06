ABD Dışişleri Bakanlığı: Turkey değil Türkiye ifadesi kullanılacak

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek için oynadığı yapıcı role dair ABD'den açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin çabalarını takdir ettiklerini belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'da ateşkes ilanına ilişkin değerlendirmede bulunan Price,

Türkiye'nin savaşın başından beri oynadığı role vurgu yaptı.

"Türkiye yapıcı bir oyuncu oldu. Diyaloğu ve anlamlı diplomasiyi geliştirmeye çalıştı." diye konuştu.

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne olan kararlı bağlılığını takdir ettiklerini,

iki ülke ile ilişkilerini de barış umudu için kullandığını söyledi.

Ned Price ayrıca, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi yazışmalarda “Turkey” yerine “Türkiye” ifadesini kullanacağını duyurdu.

Kararın, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin talebi sonrası alındığını sözlerine ekledi

ABD'nin Türkiye ifadesi kararı, dış basında da yer buldu getirdi.

İngiltere medyasında Price'ın "Bakanlık, bugün gördüğünüz yazım kurallarını, kamuya açık iletişimler de dahil olmak üzere resmi diplomatik ve ikili bağlamlarımızın çoğunda kullanacak" ifadesine yer verildi.