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ABD Dışişleri Bakanlığından vatandaşlarına Rusya uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'daki gergin durumdan ötürü vatandaşlarına 'seyahat' uyarısında bulundu.

Amerika 05.03.2022, 22:24
ABD Dışişleri Bakanlığından vatandaşlarına Rusya uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ülkedeki tehlikeyi ve gerginliği yüksek derecede artırdığına işaret edildi.

Açıklamada, Rusya'ya seyahat etmeyi düşünen Amerikan vatandaşlarına "seyahat etmemeleri" tavsiyesinde bulunulurken bu ülkedeki ABD vatandaşlarına da Rusya'dan derhal ayrılmaları çağrısı yapıldı.

ABD yönetimi, 28 Şubat'taki açıklamasında, bu ülkedeki vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmış, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğindeki görevlilerin de ülkeden ayrılabileceklerini bildirmişti.

Kaynak: AA
#ABD Dışişleri Bakanlığı #seyahat uyarısı
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