ABD, Doğu Türkistanlılar için harekete geçti

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio ve Demokrat Senatör Chris Coons, dün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosuna, Doğu Türkistan’da Çin’in sistematik baskılarına maruz kalan Uygur, Kazak ve Kırgız Türkleri ve diğer grupları önceleyen yasa tasarısını sundu. Senatörler, Doğu Türkistanlı mültecilere öncelik statüsü verecek olan “Uygur İnsan Haklarını Koruma Yasası’nı” hayata geçirmek için çaba sarf ediyor.

ABD Senatosu’na sunulan yasa tasarısına ilişkin Reuters haber ajansının aktardığı bilgilere göre, Uygur İnsan Hakları Yasası adı verilen tasarıyı hazırlayan senatörler, Çin’e geri gönderilmek istenen Uygur Türkleri ve diğer Türk ve Müslüman kökenli göçmenlerin başvurularını hızlandırma amacını taşıyor. Bu kapsamda, üçüncü taraf ülkelerin Geri Gönderme Merkezlerinde Doğu Türkistanlıları Çin’e iade etmesinin önüne geçilecek.

Konuya ilişkin Demokrat Senatör Chris Coons yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyet’nin Sincan’daki insan hakları ihlallerine karşı sesini yükseltmeye devam etmelidir. Ayrıca Uygurlar ve dinsel veya etnik kimlikleri nedeniyle zulüm gören herkes için güvence ve koruma sağlamalıyız” dedi.

Kaynak: QHA