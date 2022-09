ABD Donanması elindeki UFO videolarını ‘ulusal güvenlik’ nedeniyle yayınlamayacak

John Greenewald tarafından yönetilen The Black Vault isimli web sitesi ve YouTube kanalı, daha önce Bilgi Özgürlüğü Yasası (FOIA) kapsamında CIA de dahil olmak üzere birden fazla kurumdan aldığı UFO’lar ve UAP belgelerini yayımladı.



Ancak site, Donanma’nın UAP ile ilgili diğer tüm videoları teslim etmesini istedi.



Donanmanın FOIA ofisinin müdür yardımcısı Gregory Cason tarafından buna cevaben yapılan açıklamada, “Bu bilgilerin açıklanması, düşmanlara Savunma Bakanlığı/Donanma operasyonları, güvenlik açıkları ve/veya yetenekleri hakkında değerli bilgiler sağlayabileceği için ulusal güvenliğe zarar verecektir” denildi.



ABD Donanması, önceki üç UAP videosunu neden yayınladığını ve The Black Vault’un istediği videoları neden yayınlamadığını da açıkladı.



Açıklamaya göre, Nisan 2020’de yayınlanan üç UAP videosunun gizliliği, bu videoların daha önce medyaya sızdırılması ve medyada geniş çapta tartışılması nedeniyle kaldırıldı.



Açıklamada, “Donanma, ulusal güvenliğe daha fazla zarar vermeden görüntüleri resmi olarak yayınlamanın mümkün olduğunu düşündü” ifadeleri kullanıldı.



Ancak Donanma, The Black Vault’un talebine yanıt olarak ek UAP videolarının varlığını gizleme girişiminde bulunmadı.



Görünüşe göre, Donanma arşivlerinde açıklanamayan UFO karşılaşmalarına dair daha fazla video var, ancak bunların sayısı ve tasvir ettikleri şey şimdilik bir sır olarak kalmalı.



ABD ordusu, UAP konusundaki yönelik potansiyel tehdidi çok ciddiye alıyor.



Savunma Bakanlığı, Mayıs 2022’de 1960’lardan bu yana UFO’larla ilgili ilk halka açık oturumu gerçekleştirdi.



Oturumda esas olarak, Pentagon’un ABD Donanması pilotlarının 2004’ten bu yana 144 UAP gördüğünü bildiren Haziran 2021 tarihli raporu tartışıldı.



Savunma Bakanlığı, kısa bir süren önce yalnızca ABD Ordusu, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri tarafından UFO görüldüğüne ilişkin raporların yönetimine odaklanan yeni bir ofis açmak için federal fon alacağını duyurdu.

Şarku’l Avsat