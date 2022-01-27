ABD donanmasında görevli askerler aşı tarihi kaçırdı

ABD Donanması, COVID-19'a karşı aşı olmayı reddettiği için 23 muvazzaf denizciyi görevden aldı.

23 aktif görevli denizcinin, koronavirüse karşı aşı kanıtı sağlayamadıkları için onurlu terhis aldıkları bildirildi.

İlk 180 günlük hizmetlerinde olan 22 giriş seviyesi denizci de terhis edildi ve terhis edilen toplam denizci sayısı 45'e ulaştı.

Aktif görevli Donanma personeli ve Deniz Piyadeleri , Pentagon tarafından 28 Kasım'a kadar tam olarak aşılanmalarını şart koşarken, yedeklerin aşılarını 28 Aralık'a kadar tamamlamaları istendi.

Ancak binlerce denizcinin son teslim tarihlerini kaçırdığı bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, hafta itibarıyla 5 bin muvazzaf denizci ve yaklaşık 3 bin yedek denizci aşısız kaldı.

ABD Donanması tarafından 10 kalıcı tıbbi muafiyet, 266 geçici tıbbi muafiyet ve 83 diğer muafiyetin verildiği bildirildi, ancak uzun süredir devam eden Pentagon politikasına uygun olarak 4 bin dini muafiyet talebinden hiçbiri onaylanmadı.