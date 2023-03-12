ABD eliyle Gürcistan ikinci Ukrayna olma yolunda

ABD'nin kışkırtmalarıyla Ukrayna ve Rusya arasında başlayan savaşın benzeri Gürcistan ile Rusya arasında da yaşanabilir. Çünkü, Ukrayna'yı Rusya'ya karşı cesaretlendiren Rusya'yı ise tahrik eden ABD yönetimi şimdi benzer bir girişimi Gürcistan üzerinde deniyor.

ABD ve Gürcistan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle uygulanan ekonomik yaptırımların sürdürülmesi ve Moskova yönetiminin baskıyı hissetmeye devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir araya geldi.

Görüşmede Gürcistan'ın Avro-Atlantik entegrasyonunun iki ülke tarafından da desteklendiği belirtilirken Gürcistan'ın Avrupa Birliğine (AB) üyelik süreci için yürüttüğü reformların ele alındığı aktarıldı.

ABD'nin Gürcistan'daki tartışmalı "yabancı ajan" yasa tasarısının geri çekilmesinden duyduğu memnuniyetin ifade edildiği görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları da konu oldu.

Görüşmede, tarafların Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımların sürmesi gerektiği ve ülkenin bu yaptırımların baskısını hissetmeye devam etmesi gerektiği konusunda mutabık kaldığı belirtilirken "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin Ukrayna'daki savaştan sorumlu tutulmalı." ifadelerine yer verildi.

GÜRCİSTAN'DA GERİLİM

Gürcistan'da Avrupa Birliği yanlılarıyla Rus yanlıları yeniden karşı karşıya gelmek üzere.

Gürcistan Parlamentosu'nda, "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasa tasarısının onaylanmasının ardından parlamento binasının önünde toplanan göstericiler, emniyet güçleri tarafından biber gazı ve tazyikli su kullanılarak dağıtıldı.

Gürcistan Parlamentosunda akşam saatlerinde düzenlenen oylamada "Yabancı Etkinin Şeffaflığı Hakkında" yasa tasarısının onaylanması, başkent Tiflis'te gösterilere neden oldu.

Parlamento binasının önünde ve çevresinde toplanan çok sayda gösterici, muhalefetteki "Halkın Gücü" Partisinin sunduğu yasa tasarısının onaylanmasını tepkiyle karşıladı.

Gösteriye katılan ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketi ile diğer muhalefet partilerinin liderleri, söz konusu yasanın demokrasi karşıtı olduğunu savunuyor.

Göstericiler ve gösteriye katılan muhalefet partilerinin temsilcileri, bugün parlamentoda çoğunluğun oyunu alan yasa tasarısının, aslında Rus versiyonu "Yabancı Ajanlar Hakkında Kanun"a benzediğini belirtiyor.

Gürcistan İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, parlamentonun çevresinde toplanan göstericilerin, binanın bir girişini yasa dışı kapatmaya çalıştıkları belirtildi.

Gösterinin bir "şiddet" eylemine dönüşmeye başladığı ifade edilen açıklamada, emniyet güçlerinin yasal yollara başvurmak zorunda kalacağı kaydedildi.