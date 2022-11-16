ABD Eski Başkanı Trump, başkanlık için 3. kez yarışacak

ABD eski Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu FBI tarafından başkanlık belgelerinin ele geçirildiği Florida'daki evi Mar-a-lago'da tarartarlarının beklediği açıklamayı yaptı.

Trump, konuşmasında ABD Başkanı Biden'ın iç ve dış politikalarını eleştirdi.

Biden döneminde ABD’nin uluslararası alanda zor durumda bırakıldığını iddia eden Trump, “Amerika'nın geri dönüşü şimdi başlıyor” dedi.

Trump bu açıklamasıyla ülke tarihine geçti.

ABD’de seçimi kaybedip yeniden aday olan 7. başkan Trump

ABD tarihinde 6 başkan seçimi kaybettikten sonra pes etmeyip yeniden aday oldu.

Bunların 5’i yine kaybetti.

Grover Cleveland ise ikinciyi kaybettikten sonra üçüncü seçimi kazanarak 4 yıl arayla yeniden başkan seçildi.

Trump, Cleveland’ın bu başarısını tekrarlamak istiyor.

Ancak bu kez partisi içinde onu çetin bir mücadele bekliyor. Zira Trump şu an aday adayı, partisinin adaylığını alabşlmek için delegelerin desteğine sahip olmalı.

Cumhuriyetçilerde 2024 Başkanlık seçimi hesapları başladı

Cumhuriyetçi Parti’de Trump'ın başkan adaylığında karşısına kim ya da kimlerin rakip çıkacağı merak konusu.

Kulislerde; Florida, Teksas ve Arkansas valileriyle, Eski Başkan Yardımcısı Mike Pence, Eski Dışişleri Bakanı Pompeo ve Eski BM Büyükelçisi Nikki Haley isimleri dolaşıyor.

Son Kongre seçiminde başarısız bulunan Trump, senatör ile vekil adayları tercihleri nedeniyle eleştiriliyor.

Ayrıca 6 Ocak 2021’de ABD Kongresi’ne gerçekleştirilen baskında rolü olduğuna dair güçlü inanış var.

Trump’ın başkan adaylığını açıkladığı Florida’da evi Mar-a-lago’ya Ağustos 2022’de düzenlenen FBI baskınında gizli belgelerin ele geçirilmesi sebebiyle de zor günler yaşıyor.

Trump'ın özellikle Florida Valisi DeSantis'in artan popülaritesi karşısında işinin zor olduğu yorumları yapılıyor.

Parti'nin 2024 başkanlık seçimi için diğer aday adaylarının 2023 yılında netleşmesi bekleniyor.