ABD eyaleti katil robot planından geri adım attı

San Francisco Polis Departmanı (SFPD), saldırganlara karşı ölümcül robotlar kullanmak için izin istedi.

Geçen hafta şehrin yasa koyucuları ve denetim kurulu tarafından kabul edilen teklif, polisin öldürebilen robotlara erişmesine izin verecekti.

SFPD'nin askeri tarzdaki tüm teçhizatını nasıl kullanmayı planladığını ortaya koyan bir belgede departman, "robotların yalnızca halkın veya memurların can kaybı riskinin yakın olduğu zaman ölümcül bir güç seçeneği olarak kullanılacağını" yazdı.

Ancak plan, sivil özgürlükler gruplarından şiddetli eleştirilere maruz kaldı.

Salı günü oybirliğiyle teklifin durdurulmasını oylandıktan sonra, yönetim kurulu konuyu daha ayrıntılı bir inceleme için komiteye gönderdi.

Protestocular ve birkaç muhalif yönetim kurulu üyesi, belediye binasının merdivenlerinde toplanarak belediyeyi kararını geri almaya çağırdı.

Orijinal teklif şimdi rafine edilecek veya tamamen rafa kaldırılacak.