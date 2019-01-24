ABD federal mahkemeleri 1 Şubat'ta parasız kalabilir

Federal mahkeme sistemini destekleyen ABD Mahkemeleri İdari Ofisi, hükümetin kısmi kapanması nedeniyle 25 Ocak'ta fonlarının tükeneceğini açıkladı. Fon olmadan federal mahkemeler çalışmaya devam edecek, ancak daha küçük personel ve yalnızca kritik görev operasyonları ile devam edecekler.

ABD Mahkemeleri İdare Ofisi, ABD federal mahkemelerinin kritik olmayan işletme maliyetlerini erteledikten ve mahkeme dosyalama ücretlerini ve diğer mevcut bakiyeleri kullandıktan sonra 1 Şubat'ta paralarının tükenmesinin beklendiğini söyledi.

Politico ajansı, “Para tükendiğinde, her mahkeme“ görev kritik çalışmaları ”desteklemek için kaç personelin ücret ödemeden kalması gerektiğini belirlemek zorunda kalacak” dedi.

İdari kurum Salı günü yaptığı açıklamada, "1 Şubat’tan daha fazla uzatma mümkün olmayacaktır" dedi. “Tedbirlerin çoğu geçici durdurma önlemleridir ve yargı, kısmi hükümetin kapanması sona erdikten sonra ertelenen ödeme yükümlülükleriyle karşı karşıya kalacak.”

Raporda, bu önlemlerden bazıları arasında yeni işe alımların geciktirilmesi veya ertelenmesi, seyahat ve belirli sözleşmeler yer alıyor.

Adalet Bakanlığı ayrıca mahkemelerden, federal hükümetin kapatma sürecinin sona erene kadar taraf olduğu bazı davaları geçici olarak bekletmelerini istedi.

Kısmi devletin kapanmasından etkilenen dokuz Bakanlar Kurulu düzeyinde ABD departmanları arasındaydı ve bu da Beyaz Saray ile Kongre arasında ABD-Meksika sınır duvarının inşası için milyarlarca dolar sağlayıp sağlamadığına dair bir çıkmazdan kaynaklandı.

Rekor bir süredir devam eden kapanma süreci Salı günü 32. güne girerken, Beyaz Saray ve Demokratik kongre liderleri çıkmazı kırmak için bir anlaşma yapmaktan uzak kaldılar.

Kaynak: www.dunyabulteni.net