ABD Genelkurmay Başkanı Milley koronavirüse yakalandı

ABD Genelkurmay Başkanlığı, Milley'in hafif semptomlar gösterdiğini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile 12 Ocak’ta emekli General Raymond Odierno’nun cenazesinde bir araya gelen Milley’in, görüşmeden önce ve sonra düzenli olarak test yaptırdığı ve test sonuçlarının negatif çıktığı açıklandı.

Daha önce koronavirüs aşısı yaptıran Milley’in COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tüm komutanların test yaptırdığı ve bir kişi dışında sonuçların hepsinin negatif çıktığı aktarıldı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin de bu ayın başında COVID-19’a yakalanmıştı.