ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Başkent Washington'da temaslarda bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Floros, Pentagon'da ABD Genelkurmay Başkanı Milley ile görüştü.

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, iki generalin, Rusya-Ukrayna savaşı dahil, ortak konuları ele aldığını kaydetti.

Floros, Pentagon'daki temasları kapsamında, ABD Savunma Bakanlığı Müşteşarı Celeste Wallender, Dışişleri Askeri ve Siyasi İşler Müşteşarı Jessica Lewis, ABD Kara Kuvvetleri Orgeneral James McConville ve Senato Dışişleri Komitesi Başkanı Menendez ile görüşmüştü.

Yunan general ayrıca Lockheed Martin havacılık şirketinin Texas Fort Worth'teki F-35 üssünü ziyaret etmişti.