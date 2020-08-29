ABD Genelkurmay Başkanından 'seçim süreciyle ilgimiz yok' mesajı

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Kongre üyelerine yaptığı bildirimde, 3 Kasım'daki başkanlık seçim sürecinde ya da seçim sonuçlarına ilişkin muhtemel bir anlaşmazlık durumunda ordunun herhangi bir rolünün olmayacağını bildirdi.

Amerikan medyasının Kongre kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Genelkurmay Başkanı Milley'in, Demokrat Kongre üyeleri Elissa Slotkin ve Mikie Sherrill'in sorusuna verdiği yazılı yanıt yer aldı.

Buna göre Milley, özellikle tartışmalı geçen sürecin sonunda seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir anlaşmazlık çıkması durumunda ABD ordusunun pozisyonuna ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Milley, ordunun Anayasal olarak apolitik tavrını kesin olarak koruyacağını vurgulayarak, "Seçimlere ilişkin herhangi bir anlaşmazlık durumunda yasal olarak ABD mahkemeleri ve Kongre anlaşmazlıkları çözecektir, ABD ordusu değil. Bu süreçte ABD ordusuna herhangi bir rol öngörmüyorum, Anayasaya sırtımızı dönmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

3 Kasım'da yapılacak 59. Başkanlık seçimleri öncesinde posta yoluyla oy kullanma tartışmaları nedeniyle Başkan Donald Trump ile Demokratlar arasındaki "seçimlere hile karıştırılabilir" tartışması devam ediyor.

Demokratlar arasında seçim sonuçlarına ilişkin herhangi bir anlaşmazlık durumunda ordunun pozisyonunun ne olacağına ilişkin bir tartışma daha önce kamuoyuna yansımıştı.