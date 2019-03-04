ABD gerilimi azaltmaya çalışıyor

Uluslararası ajanslara düşen haberlere göre ABD’li yetkililerin üst düzey Pakistanlı yetkililerle konuştuğu ve Hindistan ile çatışma riskinin azaltılması konusunda tavsiyelerde bulundu.

Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki barış görüşmelerini neticelendirmek isteyen ABD, olası bir Hindistan-Pakistan savaşı nedeniyle ülkedeki mevcut konumunu kaybetmek istemiyor.

Pakistanlı yetkililer ise Afganistan’da tesis edilmesi planlanan barış görüşmelerini destekleme olanaklarının Hindistan’la yaşanan gerilim nedeniyle tam bir kriz durumunda olduğunu belirtiyor.

Pakistan, Afganistan yönetimi ve Taliban arasındaki müzakerelerde önemli roller üstlenmişti.

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad'ın PakistanDışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi ile yaptığı görüşmede bir sonraki Afgan Talibanı-ABD görüşmesinin İslamabad'da yapılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net