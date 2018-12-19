ABD göçmenlere çözüm arıyor

ABD, göçü azaltmak ve ekonomik istikrarı artırmak için Meksika ve Orta Amerika'da milyarlarca yatırım yapmayı planlıyor.

ABD göçmenlere çözüm arıyor

ABD yasadışı göçü azaltmak için Meksika ve Orta Amerika'daki ülkelere yardım ve yatırım sözü verdi. Söz konusu yardım çerçevesinde Orta Amerikaya 5.8, Meksika'ya ise 4.8 milyar dolarlık yardımın yapılacağı kaydedildi.

Washington yönetimi, söz konusu ülkelerde kalkınmayı teşvik ederek istihdam alanı oluşturmak istiyor. Yıllarca ABD tarafından birçok operasyona maruz kalmış Güney Amerika ülkelerinde söz konusu yardımın ne derece etkili olacağı ise merak konusu.

ABD Başkanı Donald Trump'un tehditlerine rağmen sınırı geçen göçmenler için yatırım önleminin alındığı belirtiliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net
 

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