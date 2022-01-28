ABD harekete geçti: Rusya'dan açıklama isteyecek

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin talebi üzerine 31 Ocak Pazartesi, Ukrayna krizini görüşme üzere toplanacak.

ABD'li üst düzey bir yetkili, BMGK'de yapılması planlanan toplantı hakkında gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Rusya'dan Ukrayna sınırına neden 100 binden fazla asker konuşlandırdığını açıklamasını isteyeceğini söyledi.

Önleyici diplomasi kapsamında BM Güvenlik Konseyi'ni toplantıya çağırdıklarını belirten yetkili, toplantının dünya güçlerinin diplomasiyi mi yoksa çatışmaya doğru bir yolu mu tercih edeceklerinin kayıtlara geçmesi açısından da önem taşıdığını ifade etti.