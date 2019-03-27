ABD, Hayalet Filosu için çalışmalara başladı

ABD Deniz Kuvvetleri, 2020 Mali Yılı savunma bütçesinde “Hayalet Filosu” oluşturmak üzere büyük insansız yüzey araçlarından ikisini araştırmak ve geliştirmek için 400 milyon dolar ayırdı.

Donanma, insanlı operasyonların yanı sıra kullanılmak üzere yeni bir silahlı yüzey savaşçı versiyonu geliştirmek istiyor.

ABD Donanması, bazı faaliyetler için bazı küçük boyutlu İnsansız Satıh Araçları(İHA)’nı kullanıyor ancak bu sefer farklı tipte sensörleri uygulamak için korvet büyüklüğünde insansız gemi edinmek ve güdümlü füzeleri ateşlemek için yeni bir dikey fırlatma sistemi yerleştirmek istiyor.

Yeni hayalet filosunun kendine özgü gövde şekli bilinmiyor.

Kaynak: Deniz Haber Ajansı