ABD Hazine Bakanlığı: Finansal sistem düzenli olarak devam ediyor
ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından bu yana ABD finansal sisteminin "düzenli bir şekilde" çalışmaya devam ettiğini duyurdu.
Amerika 01.03.2022, 07:18
ABD Hazine Bakanlığı Finansal İstikrar Gözetim Konseyi, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.
Toplantıda yapılan açıklmada, konseyin uluslararası gelişmeler hakkında güncel bilgileri aldığı belirtilerek, "Konsey, ABD finansal sisteminin düzenli bir şekilde işlemeye devam ettiğini kaydetti" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, konseyin finansal gelişmeleri izlemeye devam edeceği vurgulandı.
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