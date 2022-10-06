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ABD Hazine Bakanlığı, Temiz Teknoloji Fonu'na yaklaşık 1 milyar dolarlık kredi sağlayacak

ABD Hazine Bakanlığı, Temiz Teknoloji Fonu'na (CTF) 950 milyon dolarlık kredi sağlayacak.

Amerika 06.10.2022, 21:17 06.10.2022, 21:24
ABD Hazine Bakanlığı, Temiz Teknoloji Fonu'na yaklaşık 1 milyar dolarlık kredi sağlayacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, gelişmekte olan ülkelerde düşük karbon teknolojilerinin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan çok taraflı bir güven fonu olan Temiz Teknoloji Fonu için kredi anlaşmasının imzalandığı bildirildi.

İmzalanan anlaşma kapsamında 950 milyon dolarlık kredi sağlanacağı belirtilen açıklamada, kredinin ABD iklim taahhütlerini desteklemek için kullanılacağı kaydedildi.

Açıklamada, kredinin çok taraflı kalkınma bankaları tarafından Güney Afrika, Endonezya, Hindistan ve Filipinler ile uyumlu olarak geliştirilen ve kömürden temiz enerjiye geçişi amaçlayan CTF projelerini finanse edeceği aktarıldı.

Kaynak: AA
#ABD Hazine Bakanlığı #temiz teknoloji fonu
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