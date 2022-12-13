ABD hipersonik füzenin başarılı şekilde test edildiğini açıkladı

ABD Hava Kuvvetleri yaptığı açıklamada, Cuma günü Kaliforniya kıyılarında B-52 stratejik bombardıman uçağından fırlatılan AGM-183A füzesinin ses hızının beş katı hipersonik hıza ulaştığını duyurdu.



Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı İleri Savunma Araştırmaları Proje Ajansından (DARPA), bu yılın başlarında başka bir tür hipersonik füze denedi.



Hava solunumlu hipersonik silahlar, sürekli ateşleme için atmosferden içine çektiği havayı kullanıyor ve bu tür hipersonik seyir füzelerinin hızı ve manevra kabiliyeti bakımından daha kısa sürelerde etkili saldırılar düzenlenmesine olanak tanıyor.



Ayrıca bu tür silahların kinetik enerjileri, yüksek patlayıcılar olmadan bile hedefleri etkili bir şekilde yok edebiliyor.



2021'de Çin, Dünya etrafında dönebilen hipersonik bir füzeyi test etti.



Rusya ise Ukrayna'da şimdiye kadar iki kez hipersonik füze kullandığını açıkladı.



Ayrıca Kuzey Kore, hipersonik füzeleri test ettiğini doğruladı.

Şarku’l Avsat