ABD hükümeti 35 gün sonra kepenkleri açtı

ABD Başkanı Donald Trump, 35 gündür kapalı olan federal hükümetin 15 Şubat'a kadar yeniden açılması konusunda Kongre ile uzlaştığını açıkladı.

Kongre'deki Demokratlarla "Meksika sınırına duvar" konusunda müzakerelerin süreceğini kaydeden Trump,"Eğer Kongre sınır güvenliği konusunda adil bir uzlaşmaya varamazsa, 15 Şubat'ta hükümet yeniden kapanır ya da ben anayasa çerçevesinde elimdeki başka yetkileri kullanırım." dedi.

Bütçe krizi 800 bine yakın kamu çalışanını etkiledi.

Bu arada Trump'ın kampanya danışmanı Roger Stone, Rusya'nın ABD seçimlerine müdahalesiyle ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Trump, bu duruma "cadı avı" benzetmesinde bulundu. Roger ise 250 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Kaynak: Ajanslar