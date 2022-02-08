ABD İç Gelir Servisi, yüz tanıma sistemini aksıya aldı

ABD İç Gelir Servisi (IRS), 2022'nin ortalarından itibaren vergi mükellefleri için yeni hesapların kimliğini doğrulamak için üçüncü taraf bir ajans kullanan ve yüz tanıma bileşeni içeren yeni bir sistemi kullanıma sunmaya hazırlanırken, bu plana artık devam etmeyeceğini duyurdu.

IRS Yöneticisi Chuck Rettig , "IRS vergi mükelleflerinin gizliliğini ve güvenliğini ciddiye alıyor ve dile getirilen endişeleri anlıyoruz. Herkes kişisel bilgilerinin nasıl güvende olduğu konusunda rahat hissetmeli ve yüz tanımayı içermeyen kısa vadeli seçenekleri hızla takip ediyoruz." dedi.

Vergi dairesi , ilkbaharda vergi beyannamesi döneminde “daha ​​büyük aksaklıkları” önlemek için üçüncü taraf platformundan geçişin önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceğini ve değişikliğin sakinler üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını da sözlerine ekledi.

Yeni kimlik doğrulama sistemi, başvuru sahiplerinin cep telefonları veya bilgisayar web kamerası tarafından çekilen kendi yüzlerinin canlı bir videosunun yanı sıra faturaların ve diğer tanımlayıcı belgelerin kopyaları da dahil olmak üzere öncekinden daha fazla miktarda kişisel veri göndermelerini gerektirecekti.