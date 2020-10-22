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ABD için ürperten tahmin! 300 bin olabilir

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı ölümlerin 300 bin civarında olabileceğini açıkladı.

ABD için ürperten tahmin! 300 bin olabilir

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından hazırlanan raporda, "normalin dışında olduğu düşünülen" veya "yanlış sınıflandırılmış 100 bin civarında ölümün" Kovid-19 salgını ile ilintilendirilebileceği kaydedildi.

Raporda, Kovid-19 kaynaklı gerçek ölüm rakamının 300 binin üzerinde olabileceği vurgulandı.

Prof. Dr. Paul Sutton, salgının, Kovid-19 ile doğrudan ilintilendirililenlerin dışındaki ölümlerde de muazzam bir etkiye sahip olduğunu ve ölenlerin sayısının resmi açıklamaların çok ötesine geçebileceğini ifade etti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki verilere göre ABD'de, koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 227 bin 419'a çıktı.

Kaynak: AA

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