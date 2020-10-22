ABD için ürperten tahmin! 300 bin olabilir

ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından hazırlanan raporda, "normalin dışında olduğu düşünülen" veya "yanlış sınıflandırılmış 100 bin civarında ölümün" Kovid-19 salgını ile ilintilendirilebileceği kaydedildi.

Raporda, Kovid-19 kaynaklı gerçek ölüm rakamının 300 binin üzerinde olabileceği vurgulandı.

Prof. Dr. Paul Sutton, salgının, Kovid-19 ile doğrudan ilintilendirililenlerin dışındaki ölümlerde de muazzam bir etkiye sahip olduğunu ve ölenlerin sayısının resmi açıklamaların çok ötesine geçebileceğini ifade etti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki verilere göre ABD'de, koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 227 bin 419'a çıktı.

Kaynak: AA