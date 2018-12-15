ABD İçişleri Bakanı da görevinden ayrılıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği günden bu yana kabinesi ve yakın çevresinden ayrılacak son isim İçişleri Bakanı Ryan Zinke oldu.

Haberi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Trump, "İçişleri Bakanı Ryan Zinke, yaklaşık 2 yıllık hizmetinin ardından yıl sonunda görevinden ayrılacak. Ryan görevini başarıyla yürüttü, kendisine ülkemize yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, Zinke'nin yerine gelecek ismi gelecek hafta açıklayacağını belirtti.

Montanalı 57 yaşındaki Ryan Zinke, 23 yıl ABD Deniz Kuvvetlerinde görev yaptıktan sonra 2008 yılında emekli olarak siyasete atıldı.

Zinke, yaptığı iş bağlantıları, seyahatleri ve politik kararları nedeniyle göreve başladığından bu yana federal soruşturmalar ile karşı karşıya idi.

Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2018, 20:44