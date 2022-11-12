ABD İklim Özel Temsilcisi Kerry: Kayıp ve Zarar konusu 2024'ten önce çözülebilir

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) kapsamında düzenlenen basın toplantısında, iklim değişikliği ile mücadelede geçen yıl Küresel Metan İttifakı'nın kurulduğunu ve ittifaka katılan ülke sayısının 140'a ulaştığını anımsattı.

COP27'da küresel ısınma ve sonuçları ile mücadelede birçok konunun ele alındığını belirten Kerry, birçok ülke, STK, özel sektörden tarafların beraber hareket etmek adına Mısır'da çözüm arayışında olduğunu anlattı.

Kerry, ABD Başkanı Joe Biden'ın COP17'deki konuşmasında iklim değişikliği ile mücadelede ABD'nin etkin rol alacağını söylediğini anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bizim niyetimiz, uluslararası işbirliklerin arttırılması için mücadele olacak. ABD, sadece kendi iklim hedefleri için mücadele etmiyor. Bu gibi toplantılarda diğer ülkelere de mücadelesinde destek olmak için çalışmalar yapıyor. Temiz enerji teknolojilerindeki maliyetleri azaltmak ve daha fazla yaygınlaşmasını sağlamak için çalışıyor. ABD ayrıca özel sektörün üretim ve tedarik zincirinde karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşması için milyarlarca dolar yatırımın önünün açılması için mücadele ediyor."

"COP27 kapsamında ciddi işbirliklerine imza attık"

İklim finansmanı ve iklim değişikliğine uyum politikalarının geliştirilmesi için küresel çalışmalara destek verildiğinin altını çizen Kerry, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada iklim değişikliği ile adaptasyon çalışmaları kapsamında Afrika ülkelerine desteklerimiz devam ediyor. Bu kapsamda burada da yeni destek paketleri açıkladık. Ayrıca COP27 kapsamında ciddi işbirliklerine imza attık. Bunların başlıca amacı iklim değişikliği ile mücadelede finansman olanaklarını ve miktarını artırmak üzerine oldu. Norveç’le küresel denizcilik endüstrisinde yaşanan zorluklarla mücadele için anlaştık. Hükümetlerden, limanlardan ve sektördeki diğer oyunculardan küresel denizcilik faaliyetlerinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik 40’tan fazla bağış topladık. Almanya ile enerji anlaşması imzaladık. Bunların yanında gıda temini ve sürdürülebilirliğini amaçlayan destek mekanizması oluşturduk."

"Biz sorunun çözümü için destekçi olmaya devam edeceğiz"

John Kerry, iklim değişikliği ile mücadelede "Kayıp ve Zarar" konusunun detaylarının henüz ortaya çıkmadığını aktardı.

"Kayıp ve Zarar" için bir yapı oluşturulması konusunda henüz kesinleşmiş bir açıklama olmadığının altını çizen Kerry, şunları kaydetti:

"Çözümü oldukça zor bir konu. Bununla mücadelede nasıl bir yapı oluşturulacağına ilişkin henüz bir netlik yok ancak mücadelenin nasıl olması gerektiğine ilişkin birçok görüş var. Bu konu 2024'ten önce çözülebilir. Çözüleceğine güvenim tam. Ülkelerin tamamen ayrıntıları belirtilmemiş bir karara imza atacaklarını düşünmüyorum. Fakat biz söz verdik ve böyle bir oluşumda nasıl destek olabiliriz, nasıl yapabiliriz konusunda diyalog kurmayı hedefliyoruz. Bu konu biraz karmaşık bir konu. Örneğin birçok ülke uzun bir süredir yaklaşık 70-80 yıldır kömür yakmaya devam ediyor. Bugün mevcut durumdaki probleme onlar da katkı sağladı. Bu ve benzeri detaylar sorunun çözümünde, bu ülkelerin nasıl değerlendirileceği konusunda zorluk olarak karşımıza çıkıyor. Biz sorunun çözümü için destekçi olmaya devam edeceğiz."