ABD ile Litvanya, HIMARS roket sistemi alımı için anlaştı

Anusauskas, ABD Savunma Bakanlığı'nda mevkidaşı Lloyd Austin ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde açıklamada bulunan Anusauskas, "ABD’den 8 adet HIMARS lancer almak üzere kontrat imzaladığımızı duyurmaktan memnuniyet duyarım. Bu, silahlı kuvvetlerimiz açısından büyük bir adım. Bu yeni sistem, ülkemizin ulusal ve bölgesel kabiliyetlerini önemli ölçüde artıracaktır." ifadesini kullandı.

Anusauskas, ABD'nin Litvanya'daki askeri varlığını sürdürme kararını da memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Pentagon, henüz kontratla ilgili resmi açıklama yapmadı.

"ABD, Litvanya'da kalıcı olarak askeri varlığını sürdürme taahhüdüne bağlıdır"

Toplantıda açıklama yapan Austin de Rusya’nın Ukrayna’daki sivil altyapıları hedef aldığını belirterek ABD’nin ortakları ile Ukrayna ordusunu desteklemeye devam edeceğini söyledi.

ABD’li bakan, Litvanya’nın Rusya’ya karşı Ukrayna’yı desteklemenin ne kadar önemli olduğunu anladığını ve bundan dolayı da Baltık ülkesine minnettar olduğunu dile getirdi.

Austin, "ABD, Litvanya'da kalıcı olarak askeri varlığını sürdürme taahhüdüne bağlıdır." dedi.