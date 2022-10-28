ABD ile Rusya arasında Starlink savaşı sinyali

BM'de bir uzay etkinliğinde konuşan Rus temsilci Konstantin Vorontsov, Ukrayna'daki çatışma sırasında ön plana çıkan son derece tehlikeli eğilimden endişe duyduğunu, ABD ve müttefiklerinin ticari de dahil olmak üzere sivil uzay altyapısının unsurlarını askeri amaçlarla kullandığını söyledi.

Vorontsov, “Bu milletler, görünüşe göre, bu tür faaliyetlerin esasen bir vekil aracılığıyla askeri harekata dahil olmayı teşkil ettiğini tam olarak bilmiyorlar. Yarı sivil altyapı, bir misilleme saldırısı için meşru bir hedef olarak kabul edilebilir” diye uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Dairesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Vorontsov, bu tırmanma yolunun yaşamlarında uzay teknolojisine güvenen tüm uluslar için felaket olabileceğini söyledi.

Durumun uluslararası düzeyde tartışmasını söyleyerek, “uzayda tam ölçekli bir silahlanma yarışını” önlemeye çağırdı.

ABD'den "karşılığı olur" mesajı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya'nın ABD'nin sivil uydularını vurması durumunda bunun karşılığı olacağını söyledi.

Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşını sürdürmesini "provokatif ve tehlikeli" olarak nitelendirerek, "Ukrayna'ya yardımlarımızı gayet açık ve samimi bir şekilde sürdüreceğiz. Bizim bu yaklaşımımızı hiçbir şey değiştirmeyecek. Sadece şunu söyleyeyim, ABD altyapısına yönelik herhangi bir saldırı karşılık bulacaktır." ifadesini kullandı.