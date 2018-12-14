ABD ile Yunanistan arasında stratejik diyalog

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrougalos başkanlığında toplanan heyetler Doğu Akdeniz ve Balkanlar'da, savunma ve enerji odaklı iş birliği için bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili gerçekleşen toplantıyı,“ABD-Yunanistan ilişkilerinde tarihi bir an” olarak nitelendirdi.

Pompeo ile Katrougalos’un Kıbrıs meselesini de tartışacakları öğrenildi.

ABD heyeti, Yunanistan’ın Rus diplomatları kovma, bölgedeki enerji faaliyetleri ve Yunanistan’ın başta İsrail olmak üzere bölge ülkeleri ile yakın diyalogları takdir edildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net