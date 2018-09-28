ABD Irak’a desteği kesebilir

Geçtiğimiz hafta gazetecilere demeç veren Trump’a yakın üst düzey bir yetkili, İran yanlısı milletvekillerinin kurulması yılan hikayesine dönen Irak hükümetinde çoğunluğu elde etmesi halinde Washington yönetiminin Irak’a yardımları kesme ihtimalinden bahsetti.

ABD Mayıs ayında gerçekleşen Irak seçimlerinin ardından bölgede dengeleri kendi lehine kurmak istemişti.

Ancak ABD’nin Irak hükümetini şekillendirmede zayıf kaldığı söyleniyor. Üst düzey yetkili tarafından yapılan son açıklamayla, diplomatik söylemlerle şekillendiremediği Irak hükümetini, tehdit yoluyla oluşturma yoluna gittiği belirtiliyor.

IRAK SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN ALDIKLARI OYLAR

Erbil'de KDP'nin 316 bin oy alarak birinci parti oldu. KDP'den sonra Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) 77 bin oy alarak ikinci, Şasivar Abdulvahid başkanlığındaki Yeni Nesil Hareketi 69 bin oyla üçüncü, Dr. Berhem Salih liderliğindeki Demokrasi ve Adalet Koalisyonu ise 49 bin oyla dördüncü parti olmuştu. IKYB'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi ise 39 bin alarak beşinci sıraya yerleşmişti. Irak Türkmen Cephesi'nin ise Erbil'de 2 bin 333 oy aldığı belirtilmişti.

Süleymaniye vilayetinde ise Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), 262 bin oy alarak alarak birinci, 149 bin oy alan Goran ise ikinci parti olmuştu. Yeni Nesil Hareketi 61 bin, İslami Toplum Partisi (Komel) 49 bin, Demokrasi ve Adelet için Koalisyon 44 bin, Kürdistan İslami Toplum Partisi (Yekgirtu) 29 bin oy almıştı.

Musul vilayetinde ise Irak Başbakanı Haydar el İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu en çok oyu alarak birinci parti olmuştu. Nasır'ı, KDP takip ederek ikinci, Iyad Allavi liderliğindeki Vatanniye Koalisyonu ise üçüncü sıraya yerleşmişti.



Irak'ın kuzeyindeki Salahaddin vilayetinde, Vali Ahmet Cuburi liderliğindeki Ulusal Halkçı Koalisyon birinci, Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri liderliğindeki Fetih Koalisyonu ikinci, Vataniye Koalisyonu üçüncü parti olmuştu.

ES-SADR'IN BAŞINI ÇEKTİĞİ SAİRUN KOALİSYONU BİRİNCİ ÇIKMIŞTI

Irak genelinde birinci çıkması beklenen Şii lider Mukteda es-Sadr'ın desteklediği Sairun Koalisyonu en çok oyu alarak birinci parti olmuştu.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 12:07