ABD İran ile "dostluğu(!)" bitirdi

İran’ı Uluslararası Adalet Divanı’nı siyasi amaçlarına alet etmekle suçlayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran’la ekonomik ilişkiler ve konsolosluk haklarını içeren anlaşmayı iptal ettiklerini açıkladı.

“Irak’ta Amerikalılar’a yönelik tehtidin kaynağının da İran olduğu konusunda istihbaratımız sağlam” diye konuşan Dışişleri Bakanı, Washington’un onlarca yıl önce anlaşmadan çekilmesi gerektiğini vurguladı. Pompeo, iptal kararının İran halkına yönelik insani yardımları ve sivil havacılığı sekteye uğratmadığından emin olacaklarını da kaydetti.

Amerika Başkanı Donald Trump’ın 8 Mayıs’ta ülkesini nükleer anlaşmadan çekerek İran’a yönelik yaptırımları geri getirmişti. İran bunun üzerine Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı’na başvurmuş, bu adımın 1955’te iki ülke arasında imzalanan Dostluk Anlaşması’na aykırı olduğunu savunarak, dava sonuçlanana kadar yaptırımların askıya alınmasını istemişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 11:08