ABD "İran'ın kontrol etmediği Irak" istiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ta hükümet kurma çalışmalarını, "Umuyorum ki İran tarafından kontrol edilen değil, ulusal birliği ve Irak halkının geleceğini düşünen bir Irak hükümeti kurulur." sözleriyle değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında Irak'taki yeni cumhurbaşkanı ve hükümet kurma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pompeo, "Umuyorum ki halkının geleceğini düşünen bir Irak hükümeti kurulur." ifadesini kullandı.

Irak seçimlerine ve yeni Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile hükümeti kurma görevi verilen Şiilerin bağımsız adayı Adil Abdulmehdi hakkındaki yorumu da sorulan Pompeo, henüz Salih ile görüşmediğini ama kendisini yakından tanıdığını belirtti.

Pompeo, "Umuyorum ki İran tarafından kontrol edilen değil, ulusal birliği ve Irak halkının geleceğini düşünen bir Irak hükümeti kurulur." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İran'ın Uluslararası Adalet Divanı'na yaptığı başvurulara da değinen Pompeo, İran'ın asıl ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararından rahatsız olduğunu öne sürerek, "İran, ABD'nin ulusal güvenliğini korumak için gerekli yasal eylemleri gerçekleştirme haklarını engellemeye çalışarak, Uluslararası Adalet Divanı'nı siyasi ve propaganda amaçlı kötüye kullandı." dedi.

"Suriye'ye S-300 teslimatı büyük risk"

Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma füze sistemi teslim etmesine de değinen Pompeo, "Rusya'nın Suriye'ye S-300 teslimatı, Orta Doğu'nun istikrarını ve bölgeyi büyük risk altında bırakıyor." diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu dün yaptığı bir basın açıklamasında, Suriye'ye yeni S-300 hava savunma füze sistemiyle 49 farklı askeri teknik cihaz teslim edildiğini bildirmişti.

Pakistan hükümetine Taliban çağrısı

Pompeo, yeni Pakistan hükümetine de çağrıda bulunarak, Afganistan ve Taliban sorununun çözümünde destekleyici bir rol almasını istedi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Pompeo'nun Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmut Kureyşi ile bakanlıkta bir araya geldiği, görüşmede bölgesel ve ikili görüşmelerin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bakan Pompeo, iki ülke arasındaki ortak öncelikleri ilerletmek için birlikte çalışmanın, ikili iş birliğin Güney Asya'da ve bölgedeki istikrar, barış ve güvenliği ilerletmek adına önemli bir faktör olduğunun önemine değindi." ifadesine yer verildi.

Pompeo'nun Pakistan hükümetinden özellikle Taliban'ın bölgedeki savaşı sona erdirmesi ve diyalog için masaya oturması konusunda destek istediği aktarıldı.

Açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Afgan barış sürecini ilerletmek için ivme olduğuna ve Taliban'ın bu diyalog fırsatını kaçırmaması gerektiğine inanan Bakan Pompeo, Afganistan için müzakere edilmiş olası çözümler konusunda Pakistan'ın oynayabileceği önemli role değindi."

Görüşmede, her iki ülke bakanının da bölgesel sorunlarla mücadele etme ve ortak çıkarları ilerletmek için yapıcı diyaloglar sürdürme konusunda mutabık kaldığı bildirildi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2018, 23:40