ABD, Kaşıkçı raporunu açıklayacak, silah satışı sürecek

ABD Başkanı Donald Trump "Çok yakında Cemal Kaşıkçı hakkında bir rapor açıklayacağız" dedi.

Trump, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında değerlendirmelerde bulunmuş, "Vakayı yakından takip ediyoruz. ABD müfettişleri olaya dahil oldu. Kaşıkçı olayında neler olduğunu ortaya çıkarmak zorundayım." demişti.

Bu açıklamadan hemen sonra diplomatik kaynaklardan açıklama gelmiş, kayıp Suudi gazeteciyle ilgili ABD tarafından müfettiş görevlendirildiği bilgisinin doğru olmadığı ifade edilmişti.

Şimdi ise Trump, çok yakında Kaşıkçı hakkında bir rapor açıklayacaklarını söyledi.

Silah satışına devam

Donald Trump, Cemal Kaşıkçı bulunana kadar "Suudi Arabistan'a askeri yardımların kesilmesi" çağrılarına ise "Böyle bir adım bizi yaralar" ifadeleriyle karşılık verdi.

ABD'de bazı senatörlerin Kaşıkçı'nın başına ne geldiği belli olana kadar Suudi Arabistan'a askeri yardımların kesilmesi yönündeki çağrılarının kendisine sorulması üzerine Trump, "Böyle bir adım bizi yaralar." diye konuştu.

Kaşıkçı'nın ABD vatandaşı olmadığına ve ABD'de vizeyle bulunduğuna dikkati çeken Trump, Kaşıkçı hakkındaki gelişmeleri "Hiç hoşumuza gitmiyor hem de hiç." şeklinde değerlendirdi.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, Trump'tan, Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası" kapsamında soruşturma açması talebinde bulunmuştu.

Kentucky Senatörü Cumhuriyetçi Rand Paul dışında tüm komite üyelerinin imzaladığı mektupta, "Küresel Magnitsky İnsan Hakları Sorumluluk Yasası kapsamında Sayın Kaşıkçı'ya ilişkin herhangi bir ihlalde rolü olan yabancı kişilere yönelik yaptırım uygulama konusunda karar vermenizi talep ediyoruz." ifadesi kullanılmıştı.

Senatör Paul ise katıldığı bir radyo programında, Kaşıkçı olayından Suudi Arabistan'ın sorumlu olması durumunda bu ülkeye silah satışının durdurulması gerektiğini vurgulayarak, "Eğer sorumlularsa hatta bu gazeteciyi öldürmelerinin onlar için kritik bir durum olduğuna dair bir işaret dahi olursa kendilerine silah satışını durdurmalıyız." diye konuşmuştu.

AB "doğrudan" iletti

Öte yandan, Avrupa Birliği, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin şeffaf ve kapsamlı soruşturma yapılması beklentisini, Suudi yetkililere doğrudan iletti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic yaptığı açıklamada, Brüksel'in, Kaşıkçı olayına ilişkin çok sayıda temasta bulunduğunu belirterek, "Mesajımızı Suudi yetkililere de doğrudan ilettik." dedi.

Daha önce temaslarda bulunduğu Portekiz'de konuya ilişkin açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, AB'nin, Suudi yetkililerden yaşanan olay hakkında şeffaf ve kapsamlı soruşturma yapılmasını beklediğini kaydetmişti.

Washington Post Yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de nişanlısıyla Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Nişanlısı Hatice Cengiz, Kaşıkçı'yla birlikte 28 Eylül'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittiklerini, konsoloslukta evrakın hazırlanmadığı gerekçesiyle haftaya gelmelerinin söylendiğini anlatmış, Kaşıkçı'nın konsolosluktan çıkıp o akşam Londra'ya gittiğini ve 1 Ekim'de İstanbul'a döndüğünü belirtmişti.

Suudi Arabistan Krallığı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan 4 Ekim'de yapılan açıklamada, vatandaşları Kaşıkçı'nın, başkonsolosluk binasından çıktıktan sonra ortadan kaybolduğu iddia edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın alıkonulduğu iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirilmişti.



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2018, 20:38