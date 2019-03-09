ABD Kırım’ın Rus toprağı olarak tanımasını yasaklayacak tasarıyı onayladı

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi, ABD hükümetinin Kırım’ı Rus toprağı olarak tanımasını yasaklayacak tasarıyı oy birliğiyle kabul etti.

Komitenin basın servisinden yapılan açıklamaya göre 7 Mart tarihinde kabul edilen belge, ABD hükümetinin Kırım’ın Rusya’nın toprağı olarak tanınması için herhangi bir eylemde bulunmasını yasaklıyor.

Yasa tasarısında, Amerika Birleşik Devletleri’nin Rusya Federasyonu’nun Kırım’da, hava sahasında veya karasuları üzerindeki egemenlik iddiasını tanımadığı kaydedilirken, “Hiçbir Federal departman ya da kuruluş, Rusya Federasyonu’nun Kırım, hava sahası veya karasuları üzerindeki egemenlik iddiasının tanınmasını gerektiren herhangi bir eylemde bulunamaz ya da herhangi bir yardımda bulunamaz.” ifadelerine yer verildi.

Aynı zamanda belgede, ABD Başkanının ABD’nin ulusal güvenliği için gerekli olduğuna karar vermesi durumunda, istisna yapma hakkına sahip olduğu da belirtiliyor.

ABD Temsilciler Meclisine sunulan tasarının yasalaşması için ABD Kongresinin her iki kanadında da onaylanması ve ABD Başkanı tarafından imzalanması gerekiyor.

Kaynak: qha

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2019, 10:29