ABD kıtalararası balistik füzesi Minuteman-3'ü test etti

Amerika Birleşik Devletleri Hava Kuvvetleri, ABD’nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde yer alan Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü’nden kıtalararası balistik füze olan Minuteman 3'ü test etti.



Kıtalararası balistik füzenin 6 bin kilometreden fazla uçarak Marshall Adaları'da bir mercan adası olan Kwajalein Atoll'daki önceden belirlenen hedefe isabet ettiği kaydedildi.



Uzmanlar ABD Hava Kuvvetleri’nin bu testinin, son günlerde Rusya'nın yaptığı ve ülkenin en yeni kıtalararası füzesi olma özelliğine sahip nükleer başlık taşıyabilen Sarmat adlı kıtalararası füzesininin testlerine karşılık olarak yapıldığını nitelendirdi. Uzmanlar ayrıca Rusya ve ABD'nin Orta Menzilli Füze Anlaşmasından (INF) karşılıklı olarak çekilmesinin hemen ardından kıtalararası balistik füze testi yapılmasını karşı bir meydan okuma olarak görüyor.

Kaynak: Ajanslar



Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2019, 15:23