ABD Kongresi baskınında "Amerika'ya karşı savaşanların" anıtları dikildi

Comedy Central programı, ABD Kongre binasına düzenlenen ölümcül saldırının yıldönümünde "Özgürlükisyanı Kahramanları"na (Freedomsurrection, İngilizcede "özgürlük" ve "isyan" anlamına gelen "freedom" ve "insurrection" sözcükleriyle oluşturulan bir portmanto sözcük -ed.n.) adanmış 8 anıt yerleştirdi.

Program tarafından Twitter'da yapılan açıklamada "6 Ocak'ta Amerika'ya karşı savaşan vatanseverler anısına anıtlar diktik. Lütfen onları yıkmayın, çünkü bu tarih" ifadeleri kullanıldı.

Tucker Carlson, Steve Bannon, Senatör Josh Hawley, Rudy Giuliani ve Temsilciler Meclisi üyeleri Marjorie Taylor Greene ile Lauren Boebert adına da anıtlar dikildi.

Eski Başkan'ın anıtında "Özgürlükisyanı'nda Başkan Trump'tan daha büyük rol oynayan bir kahraman olmadı" ifadeleri yer aldı.

Halkın zalim iradesini durdurmaya yönelik çabalarını tüm kapsamıyla ayrıntılandıran belgeleri isteyerek yayımlamayacak kadar alçakgönüllü olsa bile Adalet Bakanlığı'na kadro değiştirme yanlısı müttefikler yerleştirmek için yorulmadan savaştığını biliyoruz…

Fox News sunucusu Carlson adına dikilen anıtta kendisi "Hızlı Revizyonistlerin lideri" olarak nitelendi.

Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon için ayrılan yazıttaysa, "Vatanseverler Kongre binasının basamaklarına hücum ettiğinde, Bannon tam orada, podcast stüdyosunun güvenli ortamında taarruza öncülük ediyordu..." ifadeleri yer aldı.

Programın açıklamasında anıtların Manhattan 23. Cadde ve Broadway'de perşembe günü 23.00'e kadar kalacağı söylendi.

Bir yıl önce kalabalık, polis barikatlarını zor kullanarak geçmiş ve Kongre'nin, Joe Biden'ın Donald Trump karşısındaki zaferini onaylamasını önlemek için Kongre Binası'nı basmıştı.

6 Ocak'ta mitingdeki 4 kişi ölmüş, aynı zamanda üç kişi de "tıbbi acil durumlar" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından, o gün görevde olan 4 polis memuru daha intihar ederek ölmüştü.

Savcılar, öne sürülen suçlamalarla 700'den fazla kişi hakkında dava açmış, bunlardan en az 225'i hakkında da kolluk kuvvetlerine saldırmak veya direnmekten hukuki işlem başlatılmıştı.

Yetkililer, ayaklanma sırasında yaklaşık 140 kolluk görevlisinin saldırıya uğradığını bildirdi.

Kaynak: Independent