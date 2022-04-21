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ABD Kongresi'nde alarm! Bina güvenlik tehdidi nedeniyle boşaltıldı

ABD Kongre Polisi, Kongre yerleşkesinin "potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı" nedeniyle boşaltılması talimatı verdi.

Amerika 21.04.2022, 02:06
ABD Kongresi'nde alarm! Bina güvenlik tehdidi nedeniyle boşaltıldı

ABD Kongre Polisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kongre Polisi, Kongre yerleşkesine muhtemel tehdit oluşturan bir hava aracını takip ediyor" sözleri yer aldı.

Açıklamada, Kongre ana binası ve çevresindeki birçok binanın boşaltılması talimatı verildi.

#ABD Kongresi
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