ABD Kongresi'nde alarm! Bina güvenlik tehdidi nedeniyle boşaltıldı

ABD Kongre Polisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kongre Polisi, Kongre yerleşkesine muhtemel tehdit oluşturan bir hava aracını takip ediyor" sözleri yer aldı.

Açıklamada, Kongre ana binası ve çevresindeki birçok binanın boşaltılması talimatı verildi.