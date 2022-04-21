ABD Kongresi'nde alarm! Bina güvenlik tehdidi nedeniyle boşaltıldı
ABD Kongre Polisi, Kongre yerleşkesinin "potansiyel tehdit oluşturan bir hava aracı" nedeniyle boşaltılması talimatı verdi.
Amerika 21.04.2022, 02:06
ABD Kongre Polisi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kongre Polisi, Kongre yerleşkesine muhtemel tehdit oluşturan bir hava aracını takip ediyor" sözleri yer aldı.
Açıklamada, Kongre ana binası ve çevresindeki birçok binanın boşaltılması talimatı verildi.
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