ABD, Kuzey Makedonya Parlamentosunun kararından memnun

ABD, Kuzey Makedonya Parlamentosunun, ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusundaki kararını memnuniyetle karşıladı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Kuzey Makedonya Parlamentosunun AB üyelik yolunda sonraki adımları atma kararını memnuniyetle karşıladı." denildi.

Bu kararın, Kuzey Makedonya, batı Balkanlar ve Avrupa için kritik bir zamanda geldiğine dikkati çekilen açıklamada, "Kuzey Makedonya'nın kültürel kimliğinin ve Makedon dilinin kabul edileceği ve saygı duyulacağı bu uzlaşmada verilecek zorlu ödünlerin farkındayız." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya dahil tüm batı Balkanları kapsayan AB'nin daha güçlü ve müreffeh olacağına vurgu yapıldı.