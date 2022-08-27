ABD'li bir yargıçtan 11 Eylül kurbanlarına Afgan Merkez Bankası’ndan fon almamaları tavsiyesi



Bankanın yargıdan muaf olduğuna dikkati çeken Manhattan'daki ABD Sulh Hakimi Sarah Netburn, el koyulmasına izin verilmesinin Taliban’ın fiilen Afgan hükümeti olarak tanınmasını sağlayacağını, bunu yalnızca ABD Başkanı’nın yapabileceğini vurguladı.



Reuters’ın haberine göre Netburn konuyla ilgili açıklamasında “Taliban'ın kurbanları yıllarca adalet, hesap verebilirlik ve tazminat için savaştı. Bundan daha azını almamalılar. Ancak yasa, mahkemenin izin verebileceği tazminat miktarını sınırlar, bu sınırlar Afganistan Merkez Bankası'nın varlıklarını yetki alanı dışında bırakır” ifadelerini kullandı.



Netburn'un bu tavsiyesi Manhattan'daki ABD Bölge Yargıcı George Daniels tarafından gözden geçirilecek. Davayı denetleyen Daniels, bu tavsiyeyi kabul edip etmeme yetkisini elinde bulunduruyor.



Karar, El Kaide üyeleri dahil olmak 11 Eylül saldırılarından sorumlu tutulan çeşitli sanıklara dava açan alacaklı dört grup için yenilgi sayılıyor.



ABD, 2001 sonlarında Taliban ve El Kaide'yi devirmişti. Ancak Taliban, ABD ve diğer Batılı güçlerin ülkeden çekilmesiyle bir yıl önce iktidara geri döndü.



Alacaklı grupların avukatları, konuyla ilgili açıklama taleplerine henüz yanıt vermedi.



Bu gruplar, New York'taki Federal Rezerv Bankası'nda dondurulan 7 milyar dolarlık Afgan Merkez Bankası fonlarının bir kısmından yararlanmaya çalışıyor.



Şubat ayında ABD Başkanı Joe Biden, bu miktarın 3,5 milyar dolarının Afgan halkına tahsis edilmesi yönünde talimat vermişti. Mağdurlar ise paranın geri kalanını elde etmek için mahkemelere başvurdu.



O sırada ABD hükümeti, alacaklı grupların 2002 tarihli Terör Riski Sigortası Yasası uyarınca fonları geri alma hakkına sahip olup olmadığı hususunda herhangi bir tutum takınmamıştı.